Estate, per gli anconetani non è ancora finita: fioccano prenotazioni e disagi

Settembre, meteo e temperature permettendo, sarà ancora caratterizzato dalla voglia di mare da parte dei turisti e degli anconetani. Gli stabilimenti balneari di Portonovo, Falconara, Numana e via dicendo hanno già fatto sapere di avere tante prenotazioni per i restanti finesettimana del mese, nella fattispecie 11-12, 18-19 e 25-26 sintomo che gli amanti della spiaggia cercheranno di ritardare il più possibile la collocazione in cantina di costumi, ciabatte e occhiali da sole.

I principali disagi potrebbero riguardare il discorso legato al trasporto pubblico. Esaurita la stagione prettamente “estiva” i servizi-navetta, nonché i vari bus dedicati al trasporto in spiaggia, hanno perlopiù terminato il loro cammino lasciando alle sole auto e scooter la possibilità di avvicinarsi agli stabilimenti. A Portonovo, ad esempio, domenica è stato l’ultimo giorno di attività del bus navetta che collegava il parcheggio scambiatore con la baia. Fino a domenica 12 sarà ancora attivo il 94 – bus di linea – ma successivamente non ci sarà neanche quello a meno che non cambi qualcosa in questi giorni.

Altre problematiche vanno ravvisate nel discorso parcheggi e, in parte, possono essere legate allo stop del trasporto pubblico. Nell’ultimo weekend si sono registrate un gran numero di infrazioni, soprattutto in fase di parcheggio con le soste vietate che sono state a lungo sanzionate dagli agenti della Polizia Municipale. Il maggior numero di interventi si è segnalato nelle zone di Mezzavalle limitrofe all’inizio dello stradello.