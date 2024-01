Servizio civile universale in Caritas: modalità e termini per presentare la domanda

ANCONA - È uscito il bando del Servizio Civile Universale. La scelta e la presentazione della domanda è fissata entro le ore 14:00 del 15/02/2024. Per la Caritas Diocesana Ancona-Osimo sono disponibili 23 posti per ragazzi/e italiani/e e/o stranieri/e tra i 18 e i 28 anni.

I progetti e la sede

? CANTIERI DI INCLUSIONE - MARCHE (4 POSTI)

- Centro di Ascolto Ancona (Cod. sede 182610)

? SPESA SOLIDALE - ANCONA (4 POSTI)

- Emporio di Ancona (Cod. sede 182614) 2 posti

- Emporio di Osimo (Cod. sede 182615) 1 posto

- Emporio dei Vestiti (Cod. sede 182616) 1 posto

? ABITIAMO LE STRADE - ANCONA (7 POSTI)

- Casa di Prima Accoglienza “Tenda di Abramo” (Cod. sede 182609) 1 posto - Mensa serale (Cod. sede 182617) 4 posti

- Casa di seconda Accoglienza “Casa Zaccheo” (Cod. sede 182612) 2 posti ? STOP HIV - ANCONA (4 POSTI)

- Casa Alloggio “Il Focolare” (Cod. sede 182611)

? SCUOLA DI INTEGRAZIONE - ANCONA (4 POSTI)

- Scuola di Italiano Ancona (Cod. sede 182618)

IMPORTANTE: Per iscriversi è necessario lo SPID! Qui è possibile cercare il Progetto e la Sede https://bit.ly/sceltaProgetto Qui è possibile presentare la domanda https://domandaonline.serviziocivile.it

Il Dipartimento Servizio Civile ha messo a disposizione un sito per aiutare i candidati a presentare la domanda https://www.scelgoilserviziocivile.gov.it/ Per maggiori informazioni, contattaci: 3346231105

volontariato@annunziataonlus.it INFO complete presto su: https://caritasmarche.webnode.it/