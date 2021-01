Servizio civile universale: i posti disponibili e come presentare domanda

Tutte le indicazioni del Comune di Senigallia per presentare domanda di partecipazione al Servizio civile universale. Il volontario potrà dedicare alcuni mesi al servizio della comunità grazie a 4 progetti capaci di ospitare 10 persone.

Assistenza - Servizi Sociali

"Curare la comunità: resilienza e inclusione delle persone fragili": 4 volontari, via Fratelli Bandiera 11

Cultura - biblioteca

"Comunità resilienti: respiriamo cultura" : 2 volontari, via Ottorino Manni, 1

Cultura - Musei

"Comunità resilienti: respiriamo cultura": 2 volontari, via Frtelli Bandiera 11

Educazione - Informagiovani

"Educare la comunità: la resilienza come sfida ai cambiamenti": 2 volontari , via Ottorino Manni, 1

La domanda

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente nella modalità on line sopra descritta entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 8 febbraio 2021. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Per accedere alla piattaforma DOL è necessario essere in possesso dello SPID Sistema Pubblico d’Identità Digitale livello di sicurezza 2.

Requisiti

Caratteristiche del SCU e requisiti:

età tra i 18 e i 28 anni

durata del servizio 12 mesi

25 ore settimanali

assegno di 439,50 euro mensili

Per informazioni

Informagiovani Senigallia 0716629272 0716629251 informagiovani@comune.senigallia.an.it

Da gennaio sportello online il martedì e giovedì dalle 14.00 alle 16.00 https://meet.google.com/dei-yfww-gwk

Scarica il bando completo