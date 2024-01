Al via il bando per il Servizio civile alla Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes

LORETO- La Fondazione Opere Laiche Lauretane e Casa Hermes, per la prima volta nella propria storia, apre le proprie porte al Servizio Civile Universale. Il bando scade il 15 febbraio e i posti disponibili sono 6. Si tratta di una novità di grande rilievo per la Fondazione «che si mette a disposizione dei giovani desiderosi di impegnarsi in campo sociale – spiega il presidente Federico Guazzaroni –. Vogliamo essere vicini ai ragazzi che desiderano fare una nuova e significativa esperienza e nella nostra realtà diversi sono i possibili campi in cui essi per un anno possono impegnarsi, dall’animazione per gli anziani di Casa Hermes all’educazione e animazione giovanile sino al segretariato sociale. Come si può ben capire l’orizzonte è piuttosto vasto e la possibilità di rendersi utili notevole». Il bando si rivolge ai giovani tra i 18 e i 28 anni, i quali percepiranno 507,30 euro mensili; due posti dovrebbe essere riservati al Servizio Civile ambientale che viene istituito per la prima volta in Italia.

Il prossimo 30 gennaio si svolgerà, a partire dalle 17,30 proprio nella sede della Fondazione un info day organizzato insieme al Comune di Loreto. Un momento in cui ci sarà la possibilità di conoscere i progetti sul territorio lauretano, ricevere consigli ed avere un orientamento nella scelta delle iniziative da seguire. All’appuntamento del 30 gennaio sono stati invitati a partecipare la Pro loco, la Croce Rossa, la Mensa lauretana della Caritas, l’Avis le Acli l’Albero delle Stelle. Per i giovani che parteciperanno si tratta di una opportunità importante che permetterà loro di acquisire competenze trasversali sia delle soft che delle hard skills, acquisire crediti universitari, ricevere un compenso economico e partecipare alla vita civile della città. Successivamente al completamento del servizio, potranno poi partecipare per la riserva del 15% dei posti resi disponibili nei concorsi banditi da enti pubblici. «Siamo particolarmente fieri di questa opportunità - conclude il Presidente Guazzaroni – tra i nostri compiti c’è quello di sostenere le iniziative e i progetti per la comunità ed in questo caso ci sembra che aprire le porte del Servizio Civile rappresenti un aggancio concreto alle esigenze e i bisogni del nostro territorio, proprio a partire dai giovani impegnati a costruirsi e costruire un futuro».