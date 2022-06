Anziani, servizio civile volontario: si cercano ultrasessantenni per compiti di assistenza

FALCONARA- L’Ambito territoriale sociale 12 lancia un invito a tutti gli ultrasessantenni residenti nei Comuni di Falconara, Chiaravalle, Montemarciano, Monte San Vito, Camerata Picena, Agugliano e Polverigi, chiamati ad aderire al «Servizio civile volontario anziani»: chi si renderà disponibile sarà reclutato per mettersi al servizio delle persone fragili o a rischio di emarginazione sociale, delle famiglie con bambini, anziani o disabili, degli studenti e delle persone con disabilità. Tra le attività riservate agli anziani del servizio civile c’è quella di accompagnare le persone sui mezzi del servizio di trasporto sociale per accedere a prestazioni sociali e sociosanitarie, l’assistenza agli studenti presso mense, biblioteche scolastiche, autobus ed edifici scolastici, attività a sostegno di famiglie con minori, anziani, persone con disabilità ed altre categorie a rischio d’emarginazione sociale, per assistenza culturale e sociale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie, sociali, educative, e nelle carceri, in modo particolare quelle minorili, in ausilio degli operatori professionali. Requisiti per aderire sono il compimento dei 60 anni di età, l’essere pensionato o comunque non lavorare, il non avere condanne per reati contro la persona e, in alcuni casi, l’idoneità psicofisica certificata dalle strutture dell’Asur. Il bando riguarda gli ambiti operativi individuati dall’articolo 3 della legge regionale 3 del 12 marzo 2018 e le delibere di Giunta regionale 1689/2020 e 1481/2021. Le candidature saranno inserite in un elenco e la scelta dei candidati avverrà anche in base alla loro esperienza, alla professionalità e all’attitudine.

I volontari del servizio civile anziani potranno collaborare ai progetti che saranno presentati da Comuni, enti e soggetti privati iscritti negli albi regionali, progetti per i quali è stato predisposto un ulteriore bando. Le domande degli over 60 dovranno essere compilate sui moduli predisposti (disponibili nelle sedi dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito e sui siti istituzionali) e inoltrate preferibilmente entro il 10 luglio: potranno essere consegnate a mano ai servizi sociali dei Comuni coinvolti, oppure spedite per raccomandata o tramite pec all’indirizzo comune.falconara.protocollo@emarche.it. Il bando e tutte le informazioni utili sono disponibili al link Servizio civile anziani.