Servizio civile volontario per anziani, il Comune traccia le linee guida da seguire

JESI- Favorire l’impiego degli anziani in attività di volontariato nei diversi ambiti per consentire agli stessi di mettersi a disposizione della comunità offrendo il proprio bagaglio di competenza e di esperienza.

È la finalità del "Servizio civile volontario degli anziani" istituito con legge regionale ed a cui l’Asp fa riferimento nell’avviso pubblico con il quale intende istituire un elenco di anziani disponibile a partecipare ad attività progettuali più diverse: dal supporto alle iniziative che si svolgono durante mostre e manifestazioni sociali, culturali o sportive, all’assistenza agli studenti presso mense, scuolabus, plessi scolastici; dalla compagnia a persone sole per facilitarne la socializzazione all’accompagnamento di persone nell’ambito di servizi di trasporto sociale o socio-sanitario. L’elenco è aperto a tutti gli over 60 in pensione che possono presentare la relativa domanda entro il prossimo 11 ottobre, utilizzando la modulistica predisposta dall’Asp Ambito 9 e disponibile sia presso il proprio sito istituzionale, che presso le sedi dei servizi sociali dei Comuni dell’ambito (per Jesi la sede Asp di Via Gramsci 95). Gli anziani iscritti saranno selezionati tenendo conto della loro esperienza, professionalità e attitudine per partecipare ad una delle iniziative che verrà redatta tramite la co-progettazione tra pubblico e privato.