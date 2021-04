Serena Rossi regina del cinema: la giurata di Corto Dorico sarà madrina di Venezia

Serena Rossi, giurata della 17esima edizione di Corto Dorico insieme ai Manetti Bros e al produttore Carlo Macchitella, sarà la madrina della 78esima Mostra di Venezia, che aprirà il 1 settembre e chiuderà, l’11 settembre, nella serata in cui verranno annunciati i Leoni e i premi ufficiali del Festival.

L’attrice napoletana, David di Donatello per la sua interpretazione nel film “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, ha fatto parte della Giuria di Qualità che ha assegnato il Premio Stamira al Miglior Cortometraggio all’ultima edizione di Corto Dorico. Durante l’incontro online con la Giuria, andato in onda il 27 marzo sui canali social del festival (qui la registrazione), Rossi ha ripercorso la sua carriera, contrassegnata da un costante rapporto professionale con i Manetti Bros. Nella nota si legge: «A lei va un grande augurio, pieno di gratitudine, da parte dei direttori artistici di Corto Dorico Luca Caprara e Daniele Ciprì, così come di tutta l’associazione Nie Wiem che organizza il festival in collaborazione con il Comune di Ancona».