Niente stipendio, il vigile non vaccinato vince la battaglia legale. Ugl: «Fu sciatteria gestionale»

«Doveva essere tutto legale e corretto, invece......Nella precedente gestione del Comando di Polizia Locale di Ancona, l'allora comandante, aveva pensato bene di non pagare lo stipendio a coloro i quali, durante il covid, non si erano "potuti vaccinare (per vari motivi). Il caso portato all'attenzione dei giudici del lavoro, da parte di un nostro iscritto, Ispettore Capo Mariano Morresi con l'assistenza dell'avviocato Gianni Vitali, ha invece non solo evidenziato in modo incontrovertibile della correttezza comportamentale del nostro assistito e di contro la "sciatteria gestionale dell'allora responsabile.Diverse le nostre azioni a difesa e tutela dei lavoratori che in quel periodo si sono visti privare diritti e dignità, ma ad ogni buon grado la giustizia sta mettendo in ordine ogni cosa

Nel merito il caso da noi assistito, ha messo in luce un assurdità che solo una "leggerezza" può giustificare, in sintesi è stato "sanzionato" un lavoratore che "omissis.....si trovava a godere delle ferie, già da tempo autorizzate, in vista del pensionamento, essendo , dunque , notorio anche a parte datoriale che egli non sarebbe più tornato in servizio, con conseguente insussistenza di ogni rischio di contagio sia per sé che per gli altri".

In buona sostanza, l'allora comandante ha voluto "privare del mezzo di sussistenza principale" un lavoratore che di fatto non ha rappresentato e non avrebbe rappresentato nessun rischio o pericolo per se e per gli altri.

L'aspetto inquietante di questa vicenda, come di altre da noi attenzionate , è la superficialità con cui si è gestito questo problema mettendo a repentaglio "la serenità e dignità " del nostro iscritto e di altri casi simili e non solo, l'altra faccia della medaglia è il costo economico per il processo , a carico degli Anconetani mentre chi ha sbagliato, non pagherà nulla, l'unica consolazione è che per fortuna , l'attuale Sindaco, non gli ha rinnovato l'incarico . Il monito che lanciamo alla nuova amministrazione è di non commettere gli stessi errori, anzi farne tesoro per evitarne altri».

