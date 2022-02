Vasche di espansione, iniziati i lavori: in caso di piena l'acqua finisce nelle campagne

Senigallia - Sono iniziati i lavori della realizzazione di una vasca di compensazione idraulica a Bettolelle, un’opera che si aspettava da tempo, e che negli ultimi mesi è stata oggetto dell’interlocuzione serrata tra il Comune di Senigallia e la Regione Marche.

La vasca consentirà di intercettare, in caso di piena, le acque del fiume facendole confluire nell’area agricola, limitando sensibilmente il quantitativo dell’acqua diretto a Valle. Si legge nella nota: «L’Amministrazione Comunale di Senigallia ha preso atto con soddisfazione dell’inizio dei lavori, pur continuando nel confronto serrato con la Regione Marche affinché realizzi quanto prima tutti gli interventi necessari per la messa in sicurezza del Misa».