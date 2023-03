Al Liceo Medi studenti protagonisti a teatro con uno spettacolo su Dante

SENIGALLIA- Gli studenti della 3D indirizzo linguistico del Liceo Enrico Medi di Senigallia protagonisti dello spettacolo teatrale “Le emozioni di Dante”, andato in scena sabato 25 marzo in occasione del Dantedì. Lo spettacolo, parte del progetto "Le emozioni nella Divina Commedia" promosso dal Comitato Dante Alighieri di Ancona, è stato curato dalla professoressa Francesca Berardi e dal professor Alberto Mossuto. Le ragazze e i ragazzi, che hanno aderito al PCTO relativo al progetto, hanno sperimentato un intenso laboratorio fatto di training, scrittura creativa, lettura espressiva e teatro fisico, conciliando il testo dantesco con la loro energia, freschezza, vitalità e naturalezza. «Un progetto perfettamente riuscito che dimostra a pieno il potenziale del Comitato Dante Alighieri e quante esperienze positive possa dare alle scuole e in generale a chiunque sia appassionato del Sommo Poeta- afferma Giuliana Poli, Presidente del Comitato-. Oltre allo spettacolo, il progetto sarà anche oggetto di un docufilm diretto dal regista Lamberto Lambertini, promuovendo anche con la Società Dante Alighieri nazionale questa iniziativa. Ringrazio i professori del Liceo Medi di Senigallia e il Collettivo Collegamenti per la disponibilità e per aver subito colto lo spirito e il valore della nostra proposta, che spero essere la prima di una lunga collaborazione».