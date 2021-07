Reparto di Gastroenterologia, riattivati otto posti letto dalla prossima settimana

Come comunicato dal Direttore dr. Antonio Di Sario, dal prossimo lunedì 12 luglio verranno ripristinati 8 PL dell’UOC Gastroenterologia di Senigallia. Da lunedì scorso, inoltre, è di nuovo attiva la pronta disponibilità endoscopica gastroenterologica per i pazienti dell’AV2. Il grazie della struttura va “ai colleghi delle UU.OO. di Senigallia, ma anche di Jesi e Fabriano, dato che l’U.O. complessa si rivolge ai pazienti gastroenterologici di tutta l’AV2, che hanno dimostrato un encomiabile spirito di collaborazione, e ai colleghi delle Aziende Ospedaliere di Ancona e Marche Nord per la disponibilità dimostrata, nell’ottica della collaborazione interaziendale, indispensabile per garantire la sicurezza dei pazienti”.

L’U.O. riparte quindi con tutta l’energia possibile, sostenuta dall’arrivo del dr. Antonio Di Sario che, con entusiasmo, ha tracciato il futuro prossimo del reparto. Oltre alla riapertura progressiva dei posti letto appartenenti all’U.O., è in previsione, infatti, l’incremento dell’attività endoscopica, sia diagnostica che di screening, dell’attività ambulatoriale rivolta a pazienti con patologia epatica e a pazienti con malattie infiammatorie croniche intestinali e con malattia celiaca.

Al fine di rendere il più efficiente possibile la struttura, che è Unità Operativa di riferimento di AV2, è in corso anche l’adeguamento logistico e tecnologico in collaborazione con l’Ingegneria Clinica dell’AV2.