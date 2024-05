Senigallia blinda la spiaggia di notte: bar e stabilimenti chiusi dalle 21.30, litorale off limits dalle 24

SENIGALLIA – Niente spiaggia nelle ore notturne e rigido orario di chiusura per bar e stabilimenti, con alcune eccezioni limitate ad un numero contingentato di serate. Il sindaco del Comune di Senigallia, Massimo Olivetti, ha firmato l’ordinanza che si configura sostanzialmente come il prolungamento di quella emessa dodici mesi fa, che “è risultata essere un buon compromesso per andare incontro alle esigenze delle varie categorie”, ha spiegato il primo cittadino della spiaggia di velluto. Il litorale sarà off limits a partire dalla mezzanotte fino alle 5: sono esclusi i concessionari-affidatari ed il loro dipendenti e chi svolge mansioni di sorveglianza, pulizia e manutenzione della spiaggia.

Gli orari e le date

Gli stabilimenti potranno essere aperti dalle 7 alle 21.30, così come i bar, mentre i praticanti di attività ludiche e sportive godranno di un leggero “plus” con la conclusione prevista entro le ore 23. Sono state inoltre individuate alcune date – diciannove, per la precisione – che permetteranno alle varie attività di sforare l’orario di chiusura: chiusura posticipata alle 3 nelle giornate del 18 maggio; 8 e 22 giugno; 6 e 27 luglio; 10, 14 e 24 agosto e 7 settembre. Viene inoltre permesso di individuare altre date con possibilità di rimanere aperti fino alla mezzanotte – si legge nell’ordinanza – da diluire nel corso della stagione: 3 serate nel mese di giugno, 3 serate nel mese di luglio, 3 serate nel mese di agosto, e una serata nel mese di settembre, da comunicare con almeno 72 ore di anticipo allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone. Il mancato rispetto dell’ordinanza comporterà multe da 51 a 309 euro.

Spettacoli ed eventi

L’ordinanza impone anche che «gli stabilimenti balneari possono possano svolgere piccoli intrattenimenti musicali, purché i locali e/o spazi rimangano identici, cioè senza trasformazioni logistiche, sia in presenza che in assenza del piccolo trattenimento. Non debbono esservi allestimenti specifici, quali pedane o palchi, sistemazione a platea delle sedie; lo stabilimento non deve essere destinato, in tutto o in parte, ad esclusivo o prevalente uso di spettacolo o intrattenimento. Non deve esserci pagamento all’ingresso, maggiorazione del prezzo della consumazione, pubblicità». Inoltre, eventi chiamati “danzanti” «con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone e che si concludono entro le ore 24 del giorno di inizio» sono ammessi previa presentazione di apposita domanda sempre allo Sportello e qualora la capienza complessiva superiore superi le 200 persone deve esserci il placet della Commissione comunale di Vigilanza. Per gli spettacoli destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, va invece presentata una Scia.