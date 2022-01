Panariello in scena, l'app di sosta veloce è sponsor dello show

E’ partito dalla Toscana e sabato prossimo, 29 gennaio, sarà già a Senigallia, “La favola mia” di Giorgio Panariello, one-man-show nel quale il comico fiorentino

racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale gli ultimi 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione. La novità di questo tour è che ogni tappa sarà accompagnata da myCicero, l’app ideata dalla marchigiana Pluservice (con sede a Senigallia) che oggi è utilizzata da oltre tre milioni di italiani per pagare il parcheggio nelle strisce blu di oltre 200 città italiane e comprare il biglietto dell’autobus e treno in migliaia di località da nord a sud dello stivale.

La partnership del tour 2022 “La favola mia” è una delle iniziative previste da myCicero a sostegno del settore degli spettacoli dal vivo e dei luoghi della cultura italiani, così duramente colpiti negli ultimi due anni di emergenza sanitaria.