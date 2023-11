SENIGALLIA – Si accendono le luci natalizie sulla città della “Spiaggia di Velluto”. Intese come luminarie, che conferiranno dal 2 dicembre al centro storico di Senigallia quel tocco di magia “Made in Christmas”, ma anche come partenza del ricchissimo cartellone di eventi, i quali scatteranno nel primo week-end del mese e si concluderanno con l’epifania. Con alcuni appuntamenti fissi, come quello del Mercatino Natalizio in Piazza del Duca tutti i giorni dalle 16 alle 20, sabato-domenica e festivi a partire dalle 10.

«C’è grande soddisfazione per il programma che è stato varato – spiega il primo cittadino, Massimo Olivetti – perché le iniziative abbracceranno tutto il mese offrendo proposte che spaziano tra cultura, divertimento, musica e molto altro. Abbiamo inoltre previsto per Capodanno una trilogia di eventi, pensata per abbinare alla notte del 31 anche il giorno precedente e quello successivo, in un “week-end lungo” con i festeggiamenti per la fine del 2023 e l’inizio del 2024 non solo limitati alla notte di San Silvestro. Il tutto con il valore aggiunto della gratuità, per la quasi totalità delle iniziative in cartellone».

La “tre giorni” di Capodanno

Tra gli eventi più attesi, il “trittico” di spettacoli che traghetterà Senigallia verso il 2024 salutando l’anno corrente. Si comincerà nella serata di sabato 30, con Magia '90, serata musicale con gli migliori hit degli anni 90 in Piazza Garibaldi (a partire dalle 21.30). La notte di capodanno vedrà protagonista nella stessa location la Demo Morselli e Marcello Cirillo Big Band, ad intrattenere il pubblico a partire dalle 23.30. Quindi, nel pomeriggio del 1° gennaio, sarà la volta dei “Gemelli di Guidonia”, sul palco della Piazza dalle 17.30: nello stesso giorno, gli amanti della musica classica potranno fare tappa al Teatro La Fenice, che dalle 11.30 manderà in scena il Concerto di Capodanno (posto unico € 15, biglietti reperibili sul circuito Vivaticket).

Gli appuntamenti per i più piccoli

Oltre alla pista di pattinaggio sul ghiaccio, allestita ai Giardini Palazzesi (presso la Rocca Roveresca), a catalizzare l’attenzione di grandi e piccoli sarà soprattutto la Fantafiera, un’area espositiva Lego di quasi 500 metri quadri al Foro Annonario, con aree gioco ed eventi pensati per coinvolgere ragazzi, bimbi e famiglie (apertura giovedì 7 dalle 15 fino alle 22, poi nei tre giorni successivi dalle 10 alle 22). L’animazione per bambini sarà invece domiciliata ai Giardini Catalani (a partire dalle 16.30) con giochi, palloncini, truccabimbi e laboratori, prevista per le domeniche 3, 10 e 17 dicembre e per sabato 23. Non mancherà il consueto appuntamento con i “Babbi Natale”, in tour per incontrare i bambini delle frazioni la domenica e che invece sfileranno in moto sabato 23 a Piazza Garibaldi, alle 18.30.

Natale in musica

Gli eventi clou (biglietti sul circuito VivaTicket) saranno costituiti dalla tappa senigalliese del tour teatrale di Max Gazzè, in concerto al Teatro La Fenice sabato 16, e dal concerto del pomeriggio di Natale nel teatro cittadino della Gospel Line Up con JP&The Soul Voices. Ma saranno molti gli appuntamenti live, curati dalla Scuola di Musica Bettino Padovano già a partire dal 2 dicembre (alle 18 ed alle 18.45 presso il Cortile della Rocca Roveresca e il Cortile del Palazzetto Baviera). L’8 dicembre alle 21 sarà la volta del Concerto dell’Immacolata all’Auditorium San Rocco (che ospiterà anche esibizioni musicali nei pomeriggi di domenica 10 e 17, oltre che nella serata di mercoledì 20), mentre il 16 alle 21.15 si accenderanno le luci della Rotonda a Mare per il tradizionale Concerto di Natale di solisti, Coro S. Giovanni Battista e l’Orchestra dei Musicisti Marchigiani. Musica alla “Fenice” anche il pomeriggio di martedì 26 con il Complesso Musicale bandistico “Città di Senigallia”. Inoltre, nel pomeriggio di venerdì 22 spazio alle note del Massimo Morganti Quartet a Piazza Manni e di Three Piano in Jazz a Piazza Roma, alle 18.30

Teatro e cultura

Tra gli eventi nel mese natalizio al Teatro La Fenice – disponibili i biglietti su VivaTicket – spiccano “Il lago dei cigni”, portato in scena dal Balletto di Mosca Russian Classical Ballet (alle 21 di sabato 9), e “Mine Vaganti”, spettacolo con Francesco Pannofino (la sera di mercoledì 20). Nel cartellone spazio anche alle mostre: da segnalare dal giovedì alla domenica dalle 15 alle 20 al Palazzo Del Duca quelle di Sandy Skoglund e Mario Giacomelli.