Senigallia capitale della gastronomia: il 1 aprile il BusinessMeet di 24 Ore System e CNA

Si tiene oggi, venerdì 1 aprile, alla Rotonda a Mare il primo BusinessMeet, un evento organizzato da 24 ORE SYSTEM e CNA di Ancona con il patrocinio del Comune di Senigallia. L’appuntamento rappresenta la prima tappa del roadshow sul territorio di 24 ORE SYSTEM che metterà a confronto rappresentanti di istituzioni, associazioni, imprese e mondo della formazione. Al centro di questo primo appuntamento Senigallia capitale della gastronomia: da modello per l’Europa alla sfida della transizione green e digital.

L’evento segna il ritorno alla fisicità degli incontri e alle abitudini pre-pandemia, all’avere un contatto diretto con le imprese del territorio, sia per dare un segnale di normalizzazione sia per non dimenticare che anche in una situazione complessa quale quella odierna si possono trovare opportunità. Senigallia è il cuore pulsante del percorso enogastronomico marchigiano che dalle colline con i vigneti del verdicchio arriva fino al mare, tra farine, oli, mieli e formaggi. Un luogo dove tante piccole realtà hanno contribuito a trasformare una città di mare in un’eccellenza del food, tra ristoranti stellati, produttori e commercianti che hanno saputo realizzare un modello per l’Italia a cui può ispirarsi l’Europa intera. La lavorazione artigianale, gli ingredienti semplici e la qualità sono da sempre gli elementi distintivi del modello Senigallia, che oggi integra anche la sostenibilità e la trasformazione tecnologica in un ecosistema enogastronomico articolato dalla formazione fino alle associazioni d’impresa.

Tra le presenze istituzionali, interverranno nel corso dell’evento Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche, Alessandro Impoco, Dirigente Scolastico dell’Istituto Istruzione Superiore Panzini di Senigallia, Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia, Maurizio Paradisi, Presidente Territoriale CNA di Ancona. A raccontare alcune delle più virtuose case history aziendali del territorio, nel mondo dell’enogastronomia d’eccellenza, saranno Paolo Brunelli, Titolare di Gelateria e Cioccolateria, Francesca Casci Ceccacci, Titolare di panificio Pandefrà, Guido Galli, Titolare di Enoteca Galli, Roberto Grilli, Presidente Giovani Imprenditori CNA Ancona, Direttore progetto Nini Alimenti per Bambini e Ceo Grilli Fabbrica Alimentare, Francesco Mazzaferri, Responsabile vendite Patatas Nana e Roberto Rotatori, Responsabile vendite Cantina Santa Barbara. Le tavole rotonde verranno moderate dal giornalista Michele Romano, contributor de Il Sole 24 Ore.

Altro protagonista dell’evento sarà Gianni Giannini, Titolare di Doucal’s, altra eccellenza del mondo artigiano del territorio, intervistato dal giornalista Massimo Donelli. “È dal territorio che vogliamo ripartire per incontrare le istituzioni, i nostri partner e gli stakeholder che contribuiscono alla costruzione dell’economia del nostro paese, per favorire un interscambio che dia modo al nostro Gruppo di ascoltare il valore delle imprese e che allo stesso tempo permetta di portare alle imprese strumenti e iniziative che possano accompagnarle ad accrescere valore”, spiega Federico Silvestri, Direttore Generale di 24 ORE System. “Nel DNA del Gruppo 24 ORE c’è la volontà di dare la massima importanza al tessuto delle piccole e medie imprese italiane. Consociativismo, territorialità ed eccellenza delle imprese sono i valori fondanti dell’informazione che viene prodotta quotidianamente dal gruppo, anche per costruire insieme gli strumenti che possono servire alle imprese”.