Irama e i suoi fratelli: Senigallia battezza un ricchissimo calendario eventi

SENIGALLIA- Un’estate ricca e per tutti i gusti. Senigallia ha svelato il suo calendario eventi che animerà nottate e non solo della riviera per oltre tre mesi. L’evento clou sarà quello del 19 giugno quando, sul tetto della Rotonda, si esibirà Irama. Il cantautore toscano, al secolo Filippo Maria Fanti, sarà ospite della tre giorni di Rds che si svilupperà dal 17 al 19 giugno con le dirette condotte da Roberta Lanfranchi, Claudio Guerrini e Giuditta Arecco. Radio che sarà ancora protagonista, questa volta Radio 105, il 9 luglio dalle 17 alle 24 con un live dal lungomare Alighieri.

Il 24 luglio spazio alla Notte dei senigalliesi per celebrare tutti coloro i quali si sono distinti nel corso dell’anno dando lustro alla città mentre il 22 agosto è in programma il tradizionale spettacolo pirotecnico simbolo dell’estate. Tra le novità di quest'anno anche il ritorno della fiera campionaria nel parcheggio dello stadio Bianchelli. Il 12 giugno in piazza Garibaldi ci sarà la selezione di Miss Italia mentre il 30 giugno partirà la tre giorni del festival del Fado con la presenza di Peppe Servillo degli Avion Travel e di alcuni tra i più importanti artisti a livello europeo. E poi concerti e festival, praticamente, tutti i giorni. Dal 7 luglio in programma i tre giorni del Festival anni '80 tra piazza Garibaldi e il Foro Annonario. Il Solenne ingresso, organizzato dai fratelli Anna e Lorenzo Marconi è stato anticipato al 15 luglio. Alla stessa organizzazione è stata affidata anche la tre giorni alla Rotonda con l'Estetica dell'Effimero dal 13 al 15 agosto. Dal 16 luglio partiranno i Deejay XMasters nella zona del lungomare Mameli con sport estremi e tanta musica, fino al 24 luglio. Il 22 Demanio marittimo sul litorale di Marzocca e dal 30 torna anche il Summer Jamboree Festival fino al 7 agosto. Dal 19 agosto al via il festival del giallo prima della fiera campionaria che condurrà verso la tradizionale fiera di Sant'Agostino dal 27 al 30 agosto. Il 22, come detto in apertura, ci saranno i fuochi.