Nasce "Senigallia Beach Link", collegamento bus tra le stazioni ferroviarie ed il lungomare

SENIGALLIA – Presentato oggi il Senigallia Beach Link, il bus che permette di raggiungere il Lungomare Nord e Sud della Spiaggia di Velluto Bandiera blu per l’estate 24, direttamente dalle stazioni di Senigallia e Marzocca. Il biglietto può essere acquistato sui canali Trenitalia in un’unica soluzione treno+bus. Senigallia Beach Link è stato presentato a Senigallia da Marco Trotta, Direttore Regionale Marche di Trenitalia, Goffredo Brandoni, Assessore ai Trasporti della Regione Marche e da Massimo Olivetti, Sindaco di Senigallia. Presenti anche Simona Romagnoli e Nicola Regine - rispettivamente Assessori al Turismo e alla Mobilità del Comune di Senigallia – e Alessandro Di Paolo, Direttore Tecnico di ATMA.

Saranno 116 ogni giorno le soluzioni intermodali a disposizione di quanti vorranno raggiungere la spiaggia, lasciando la macchina a casa e dimenticando lo stress del traffico e della ricerca del parcheggio. Per acquistare il biglietto treno+bus è necessario inserire come stazione di arrivo o partenza, “Lungomare Nord” o “Lungomare Sud”. Per il Lungomare sud, oltre che dalla stazione di Senigallia, il collegamento link sarà possibile anche dalla stazione di Marzocca. Il Senigallia Beach Link è la novità principale nelle Marche della Trenitalia Summer Experience 2024 – scattata domenica 9 giugno - che a livello nazionale prevede nuovi collegamenti per le mete turistiche estive, città d’arte e borghi. Più servizi intermodali e digitali a beneficio dei viaggiatori, per muoversi in maniera sempre più confortevole e sostenibile, anche grazie a nuove soluzioni combinate con treno, bus, nave o aereo.

Le destinazioni

Oltre 700 le destinazioni estive che possono essere raggiunte ogni giorno. Nel dettaglio, l’offerta estiva prevede quotidianamente più di 270 Frecce, per oltre 130.000 posti offerti. Intercity e Intercity Notte viaggeranno verso più di 230 città (70 le mete estive). I 6.000 treni al giorno del Regionale raggiungeranno in modo capillare oltre 1.700 destinazioni, di cui 500 a vocazione turistica. L’offerta estiva del Regionale di Trenitalia nelle Marche offre sempre maggiori opportunità per raggiungere con più frequenza e facilità tante mete a portata di treno e scoprire le bellezze del territorio. Sono quattro i nuovi treni tra le Marche e l’Emilia-Romagna nei fine settimana estivi: due il sabato – R1774 da Ancona (8.15) per Bologna (10,48) e R1775 da Bologna (11.12) con arrivo a S. Benedetto del Tronto (15.07) - e altri due treni la domenica - R1776 da Ancona (9.45) per Bologna (12.34) e il R1763 da Bologna (13.50) per Ancona (16.40).

Nuovi servizi festivi anche dall’Umbria: il Regionale 4286 parte da Foligno alle 7.07 e arriva - senza cambi – a Pesaro alle 10.01. Per il ritorno, il treno 4291 parte dalla città Capitale della Cultura 2024 alle 17.19 e giunge a Foligno alle 20.06. Dedicati soprattutto alla mobilità regionale balneare sono altri due treni da Ancona (15.15) a Pesaro (16.08) e viceversa (10.50 – 11.39) nei giorni festivi e la riattivazione delle fermate a 15 treni al giorno nella stazione della spiaggia di Palombina dal 9 giugno all’8 di settembre.

Confermati i treni del Marche Line, da Piacenza a San Benedetto del Tronto, tutti i week end fino al 29 settembre, con la promo al 50% per i viaggi di Andata/Ritorno nello stesso fine settimana: fermate intermedie nelle Marche, a Pesaro, Fano, Marotta, Senigallia, Falconara Marittima, Ancona, Porto Recanati, Civitanova, Porto Sant’Elpidio e Porto San Giorgio. Resteranno attivi anche i treni del Piceno Line, tutti i giorni festivi fino al 1° settembre 15 convogli tra San Benedetto del Tronto e Ascoli Piceno ed i collegamenti treno+bus Conero Link (43 corse al giorno tra la stazione di Ancona e la piazzetta di Portonovo), Urbino Link (58 collegamenti al giorno) e Fermo Link (101 le corse bus in raccordo con la stazione di Porto San Giorgio), tutti apprezzati dagli oltre 6.000 viaggiatori dell’estate 2023.

Sale a nove il numero dei treni Rock in circolazione nelle Marche che, insieme ad altri sei convogli di ultima generazione già consegnati, fanno di quella marchigiana una delle flotte più giovani d’Italia (8 anni l’età media dei treni). Il nuovo treno contribuisce ad una riduzione dei consumi del 30% ed è composto per il 97% da componenti riciclabili. Può ospitare fino a 900 viaggiatori e 15 posti bici con punti di ricarica. Inoltre, nuove promozioni per viaggiare in famiglia o tra amici (da 3 a 6 persone) con i treni del Regionale questa estate è la Family&Friends: si risparmia il 20% fino al 29 settembre. Sempre disponibile Italia in Tour, nelle versioni 3 o 5 giorni, per creare il proprio tour alla scoperta dei meravigliosi paesaggi italiani.

I treni nazionali in circolazione nelle Marche

Con due nuovi Frecciarossa in circolazione tra Milano ed Ancona per tutta l’estate diventano complessivamente 30 i Frecciarossa in circolazione ogni giorno tra Torino/Milano/Venezia e la Costa Adriatica, che uniscono le Marche al Nord e al Sud del Paese. Il Frecciarossa 9803 parte da Milano alle 7.05 con arrivo ad Ancona alle 10.13 mentre il Frecciarossa 9810 riparte dalla città dorica alle 19.10 per giungere sotto la Madonnina alle 22.30. Fermata intermedia nelle Marche, per entrambi i treni, a Pesaro.

Tornano i due Frecciarossa estivi tra Ancona e Bolzano, che il sabato e la domenica connettono in meno di 5 ore le vallate montane del Trentino con le spiagge marchigiane. Il Frecciarossa 8805 in partenza da Bolzano alle 7.45 con arrivo ad Ancona alle 12.45 e il Frecciarossa 8826 in partenza da Ancona alle 15.35 ed arrivo a Bolzano 20.43. Entrambi i treni effettuano fermata, oltre che a Pesaro, anche nella stazione di Senigallia, rendendo così anche la “Spiaggia di velluto” più facilmente raggiungibile da quanti la vorranno scegliere per le proprie vacanze.

E proprio a Senigallia fermano, per tutta l’estate, altre due Frecce: il Frecciarossa 8809 (in partenza da Milano alle 12.05 con arrivo a Lecce alle 21.00) in arrivo a Senigallia alle 15.16 e il Frecciarossa 8824 (Lecce 9.58 - Milano 18.55) in partenza da Senigallia alle 15.38. Due nuovi Frecciargento nei fine settimana estivi per raggiungere la costa Adriatica da Roma: il FA 8853 – in circolazione il sabato e la domenica - parte da Ravenna alle 16.50 per arrivare nella Capitale alle 22; da Roma a Ravenna, invece, il sabato circola il FA 8854 in partenza dalla Capitale alle 10.05 con arrivo a Ravenna alle 15.12 mentre la domenica il FA 8856 parte da Roma alle 6.52 per arrivare a Ravenna alle 12,14. Fermate intermedie nelle Marche a Pesaro e Falconara Marittima.

A disposizione dei turisti che vorranno scegliere le coste marchigiane per le loro vacanze estive anche 2 nuovi Intercity tra Roma e San Benedetto del Tronto: l’IC 534 parte da Termini alle 7.50 per arrivare a San Benedetto alle 12.35 mentre l’IC 541 parte da San Benedetto alle 14.22 per giungere nella Capitale alle 19.55. Una offerta importante di collegamenti Intercity: 26 treni – 20 diurni e 6 notturni – per raggiungere le principali località balneari della regione.