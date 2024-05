Senigallia a ritmo di rap: sul palco di 105XMasters gli Articolo 31

SENIGALLIA – La Spiaggia di Velluto pronta a trasformarsi per una notte in una “Disco Paradise”. Gli Articolo 31 faranno da colonna sonora alla serata clou di 105XMasters 2024, venerdì 19 luglio, con J-Ax e DJ Jad pronti a infiammare la voglia di musica live su un palco tutto nuovo. Il duo rap, storico nel panorama musicale italiano, è impegnato nella promozione dell’ultimo album “Protomaranza”. Il super evento sarà presentato da Lodovica Comello, Dario Micolani ed Edoardo Mecca e introdotto da un dj set firmato Radio 105, radio ufficiale di 105 XMasters.

Grande musica e sorprese ancora da svelare, dunque, per una tredicesima edizione pronta ad attirare su Senigallia l’attenzione nazionale e non solo. Il venerdì musicale sarà aperto dai Jologik: il gruppo di ballerini, che ha già accompagnato il Winter tour di 105XMasters e che si è esibito ad Italia’s got talent, farà salire l’hype della serata aprendo (letteralmente) le danze sempre a ritmo di hip hop. Ma la notte sarà lunga: dopo gli eventi, un dj di XMasters farà ballare tutti fino alle 3. La serata è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria su ciaotickets.com

Parole d’ordine “musica”, ma anche “sport”. Nel villaggio di 40mila metri quadri, 105XMasters permetterà di provare attività come arrampicata, vela, windsurf, kitesurf, sup, surf, boxe, mma, balance board, surf skate e non solo. Previste anche gare, corsi, workshop, e intrattenimento sempre all’insegna della sostenibilità ambientale. Ci sarà anche XMGame, un nuovo gioco interattivo tutto digitale dove i partecipanti verranno messi alla prova con sfide ed enigmi per vincere i premi degli sponsor. Attenzione sempre crescente all’inclusività: grazie alla collaborazione sempre più proficua con Cip Marche e Inail Marche, il Village metterà a disposizione ampie aree dedicate alle discipline paralimpiche. Quest’anno ci saranno una piazzetta di 100metri quadri ad accogliere i tanti atleti paralimpici e ben 200 metri quadri di pedana, per permettere ai disabili in carrozzina di percorrere una buona parte del Village e di raggiungere così i vari punti strategici.

L’atmosfera unica di 105XMasters sarà inoltre trasmessa per la prima volta in diretta live da Radio 105 per tutti i 9 giorni di evento, dal 13 al 21 luglio. Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 andranno in onda Lodovica Comello, Dario Micolani ed Edoardo Mecca con "105. Lei, Lui, L’Altro", mentre nei fine settimana sarà il momento di "105 Mindset" con Moko. L’evento è organizzato da Skills Comunicazione in collaborazione con Comune di Senigallia, INAIL Marche, CIP Marche, Confartigianato Ancona Pesaro e Urbino, Regione Marche, Asd XMasters.