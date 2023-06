Segnaletica stradale, restyling con i 100 mila euro dell'accordo quadro

JESI - Gli interventi alla segnaletica stradale orizzontale saranno più puntuali grazie alla decisione di procedere ad un Accordo Quadro con un unico operatore, strumento tecnico previsto dalla normativa per rendere più tempestiva e flessibile l’attività a cui è indirizzato. Lo ha deciso la Giunta comunale nella sua ultima seduta nella quale ha anche individuato in 100 mila euro le risorse a disposizione per far fronte allo stato di ammaloramento della segnaletica in molte strade cittadine.

L’Accordo Quadro, in particolare, consente di individuare preventivamente un operatore a cui rivolgersi per l’intera durata dell’accordo stesso, con conseguente risparmio di tempo non essendo necessario ripetere per ciascun affidamento la fase di selezione del contraente. Questo permette di attuare, nel tempo, la manutenzione della segnaletica stradale in maniera uniforme, continuativa e programmata al fine di migliorare il livello qualitativo della stessa, fissando un importo massimo entro il quale vi si potrà far ricorso senza necessità di stimare preventivamente il valore effettivo della prestazione che verrà di volta in volta quantificato in base a criteri di priorità stabiliti.

Rispetto ai 100 mila euro messi a disposizione, in linea generale un 20% sarà destinato alla sostituzione o all’integrazione della segnaletica verticale, di tutte le categorie previste, il 60% verrà utilizzato per il ripasso o il nuovo rifacimento della segnaletica orizzontale compresa la realizzazione di righe di margine o centro della carreggiata ed il segnalamento di intersezioni, un 10% per interventi di manutenzione minori su tombini, caditoie, fossi laterali e il restante 10% per sostituzione o integrazione della segnaletica complementare e fornitura di materiali. Le percentuali potranno variare - con una oscillazione del 30% - sulla base delle esigenze che di volta in volta si manifesteranno.

“Finalmente - ha commentato l’assessore Alessandro Tesi che, tra le deleghe, ha anche quella alla segnaletica - abbiamo approvato un accordo quadro con risorse, già finanziate nei mesi scorsi, che ci permette di intervenire in maniera sistematica ogni volta che gli uffici e l'amministrazione lo ritengono opportuno. Questa misura è una novità assoluta rispetto al passato”.