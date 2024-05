Situazioni di pericolo o emergenza, oltre 6mila segnalazioni arrivate dall'app. Il Comune: "Il 70% quelle risolte"

JESI - Sono oltre 6 mila - precisamente 6.139 - le segnalazioni pervenute sulla App Municipium dal 31 gennaio 2023, giorno in cui è stata lanciata l'applicazione che raccoglie gli “alert” di cittadini e cittadine relativamente a strade, verde, rifiuti, ecc., per 35 diverse categorie possibili.

Del totale delle segnalazioni, il 69,8% è stato positivamente risolto, il 19,2% è in gestione trattandosi di segnalazioni inserite in una programmazione di medio periodo, l’11% è nella fase iniziale di apertura della procedura. Tra le segnalazioni risolte fa piacere riscontrare quelle relative a richieste di piccole manutenzioni e di interventi che hanno contribuito a migliorare il decoro urbano. Ad oggi sono state aperte mediamente 12 segnalazioni al giorno, con dei picchi – come nel secondo e il terzo giorno di lancio del’App - rispettivamente di 97 e 62. Negli ultimi 4 mesi il trend si sta assestando sulle 10 segnalazioni al giorno prese in carico dagli uffici.

Dall’inizio del 2024, dopo un impegnativo lavoro di chiusura delle segnalazioni aperte da tempo, la definizione delle richieste si è attestata mediamente sui 12 giorni. Le voci più segnalate riguardano "le strade" e "i marciapiedi" che rappresentano il 26% del totale. In questo caso le le segnalazioni che richiedono grandi investimenti non possono ovviamente essere chiuse in interventi brevi o medi, ma necessitano di programmazione e reperimento delle risorse necessarie. Sono segnalazioni che comunque non vanno perdute, ma restano di riferimento per gli uffici. Dietro a strade e marciapiedi, le principali segnalazioni riguardano verde pubblico (15%) e scuole (14%). Non mancano segnalazioni volte a indicare situazioni di pericolo o di emergenza (ad esempio “C’è un cane che abbaia vicino alla mia abitazione”, oppure “parcheggio selvaggio”). Tali istanze vanno indirizzate direttamente alle forze dell’ordine o alla Polizia locale. Lo stesso vale per la proposizione di suggerimenti, che al momento non costituisce una finalità propria dell'App.

“L’attivazione del servizio segnalazioni attraverso la App Municipium – ha evidenziato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - rientra in quel percorso di maggiore interazione con i cittadini che abbiamo inserito tra gli obiettivi qualificanti del nostro programma di mandato amministrativo. I numeri testimoniano come questo strumento risponda efficacemente ad un bisogno che in città si avvertiva. Il fatto che sia stato sviluppato con una tecnologia innovativa ma estremamente semplice da utilizzare da parte di tutti, rientra in quel processo di digitalizzazione che consente di velocizzare i tempi ed agevolare il lavoro degli uffici. A questi ultimi va riconosciuto non solo l’impegno nell’essere stati reattivi a recepire questo nuovo percorso, ma anche evidenziata la professionalità nel dare risposte concrete e concludere gran parte delle segnalazioni ricevute. In tale ottica stiamo lavorando per rendere il sistema dell’organizzazione sempre più adeguato con l’obiettivo di aumentare la percentuale delle risposte date alle segnalazioni ricevute”.