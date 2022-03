Nuova sede direzionale Confcommercio: presentato il programma

ANCONA - Presentato questa mattina il programma dell’inaugurazione della Sede Direzionale Confcommercio Marche e Marche Centrali che si terrà ad Ancona il prossimo giovedì 17 marzo a partire dalle ore 10.00 (come da programma allegato). Sarà una giornata ricca di contenuti come hanno spiegato il Presidente Confcommercio Marche e Marche Centrali Giacomo Bramucci e il Direttore Generale Confcommercio Marche e Marche Centrali Massimiliano Polacco nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento: «Per noi è un giorno storico – le parole di Bramucci –, si inaugura un vero e proprio polo dei servizi che vuole dare una forte impronta sul territorio e che guarda al futuro delle nostre imprese. L’inaugurazione sarà un evento memorabile con un parterre di ospiti di grande importanza ma, saranno presenti soprattutto i nostri associati: gli imprenditori con cui condividere questa giornata così importante per tutti noi”. Molto atteso è l’intervento del Presidente Nazionale Confcommercio Carlo Sangalli che ha scelto questo importante palcoscenico per affrontare i temi caldi del momento: “Il Presidente Nazionale – sottolinea il Direttore Generale Polacco –, ha scelto Ancona e le Marche, nel giorno dell’inaugurazione della Nostra Sede, per affrontare temi economici importanti con particolare riguardo agli effetti che la guerra sta provocando alle nostre imprese, quale sarà lo scenario che il Terziario di mercato dovrà affrontare nei prossimi mesi. Giovedì prossimo Ancona e le Marche diventeranno il palcoscenico dell’economia italiana, di cui il Terziario di mercato rappresenta una fetta importantissima, circa il 40% del PIL».

L’inaugurazione prevede un format dinamico e moderno, nel corso della quale ci saranno momenti di confronto e di approfondimento come il Laboratorio per lo sviluppo socio-economico delle Marche, moderato da Polacco, con gli interventi del Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori e il Vice Presidente della Regione Marche e Assessore alle Attività Produttive, Mirco Carloni. Nel confronto, attraverso dati e riflessioni, verranno illustrate le traiettorie evolutive della Regione Marche nel contesto internazionale, con riflessioni per il futuro e gli interventi per lo sviluppo economico della Regione. Una tendostruttura trasparente è stata allestita nel piazzale antistante la sede Confcommercio Marche e Marche Centrali per accogliere i numerosi ospiti e relatori, ma ci saranno collegamenti anche con l’interno della Sede dove sarà operativo anche il Food Lab grazie all’attività dimostrativa di uno chef d’eccezione.

«Il futuro dell’economia è nella dinamicità – ha concluso Polacco –, e noi vogliamo sfruttare questa occasione per lanciare un forte messaggio che siamo certi arriverà a più livelli: si parlerà di sviluppo digitale, di formazione, di imprenditoria e di sostenibilità. E’ proprio quest’ultima ad aver ispirato la realizzazione della nostra struttura e rappresenta un concetto imprescindibile, alla base del rispetto del patrimonio naturale marchigiano, fondamentale per la prospettiva futura del comparto turistico-ricettivo».