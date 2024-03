Successo ad Urbino ed Osimo per la seconda edizione del Gran Galà delle Marche

OSIMO – Teatri gremiti e tanti consensi per il Gran Galà delle Marche-Premio Marche Prestigio. Una seconda edizione che ha confermato il valore dell’iniziativa curata dall'associazione culturale pesarese Opera Sound e posto già le basi per il tris del 2025. Le due serate al Teatro “Sanzio” di Urbino prima e al Teatro “La Nuova Fenice” di Osimo poi, favorite dal contributo della Regione, hanno celebrato le eccellenze del territorio ed hanno deliziato i presenti anche grazie ad intrattenimenti di tipo musicale o comico.

Ad Urbino il conduttore Maurizio Socci ha chiamato sul palco per la formale e meritata premiazione la nota stilista Alberta Ferretti, l'azienda di armi sportive Benelli e Piero Benelli, medico specialista in Medicina dello sport (coinvolto a livello nazionale con il mondo del basket e della pallavolo) e docente all’Università di Urbino. Ad Osimo invece protagonisti sono stati Iginio Straffi, presidente e fondatore dell’azienda Rainbow, famoso anche per essere il creatore del cartone animato Winx Club, il cantante d’opera Andrea Silvestrelli, amatissimo negli Stati Uniti e la Fiduciaria Marche, società fiduciaria e di revisione di Ancona e tra le più antiche d’Italia.

Tutti sono stati omaggiati con una scultura appositamente creata da Nazzareno Rocchetti, l’artista del fuoco, che ha prodotto un premio raffigurante una mano su un volto, esemplificazione della lealtà che toglie la maschera e rende tutto vero, unico. I due appuntamenti sono stati possibili grazie al patrocinio delle province di Pesaro e Ancona, quello del Coni e grazie a svariate collaborazioni. Sono intervenute figure istituzionali, dello sport, rappresentanti delle forze armate, la Miss Marche in carica Swami Morici e ancora il cantante Povia (vincitore del Festival di Sanremo 2006), il duo Operapop composto dal soprano Francesca Carli e dal tenore Enrico Giovagnoli, i comici Lando e Dino e il barzellettiere Bicio, presente anche Rossella Fiorani, nel 2017 vincitrice del titolo nazionale di Miss Coraggio.