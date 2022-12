Sea Food, in archivio l'edizione 2022: divertimento e gusto sotto le luci dell'albero

Si è chiusa la quarta edizione “Sea Food-il mare in tavola – Sapori d’Autunno – edizione 2022", svoltasi nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 Dicembre nella centralissima Piazza Mazzini a Falconara Marittima. L’avvio dell’evento è avvenuto il 3 Dicembre in Piazza Mazzini con la partecipazione del Sindaco Stefania Signorini e il Giornalista Maurizio Socci, che con l’occasione hanno inaugurato anche l’accensione dell’albero di natale in Piazza e l’avvio delle Feste Natalizie.

Oltre agli Stand Gastronomici di Mare dove si sono potuti degustare piatti tipici con pesce fresco locale, per i più piccoli è stato realizzato nell' Area eventi del SEA FOOD un laboratorio didattico dal titolo “Il Gioco del Principe Azzurro”, un tappeto pedagogico (3x2 m) per educare i bambini alla sostenibilità sin dalla giovane età, con la presenza di educatori qualificati del CEA che si ringraziano, le Dott.sse Mery Spurio e Laura Ficcadenti;

Importante partecipazione della cittadinanza anche ai Gustosi itinerari alla scoperta delle Eccellenze Gastronomiche delle migliori Cantine Marchigiane, che si sono svolti in entrambe le giornate dalle 12:00 alle 20:00 in collaborazione con la Confartigianato imprese Ancona - Pesaro e Urbino. Numerose le cantine che hanno partecipato all’iniziativa: Azienda Agricola I Tre Monti, Angeli di Varano, Cantina Giusti, Cantina Sasso Divino e Cantina Corinaldesi.

Grande interessamento e partecipazione per gli Show Cooking a cura di Patrners in Service srl, laboratori enogastronomici che si sono svolti con ricette a base di pesce fresco locale e la distribuzione delle Ricette secondo la stagionalità. I primi due piatti sono stati presentati dallo Chef Alberto D’Agostino in collaborazione con AIS (Associazione Italiana Sommelier) ed Enoteca Dell'Angolo di Paolinelli Mattia con Degustazione Vini e gli ultimi due piatti sono stati invece esposti da Ennio Nunziato in collaborazione con la Cantina Sasso Divino sempre con con Degustazione Vini. In concomitanza è stata svolta la Campagna informativa “Fish & Cheap” Sostenibile , Locale e Fresco rivolta a tutta la cittadinanza a cura della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Barbara Zambuchini, responsabile CEA « Ambiente e Mare », riconosciuto R. Marche – Partners in Service srl. Obiettivo della Campagna è stato di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente del pesce dell’Adriatico, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene ma fa ancora meglio mangiare pesce a un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell’anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc e coinvolgendo operatori ittici, ed integrata con le tradizioni del territorio, eventi culturali ed enogastronomici.

L’ultimo appuntamento si è concluso oggi, Lunedì 5 Dicembre alle ore 11.00, presso l’Istituto di Istruzione Superiore Cambi Serrani di Falconara Marittima (AN) dove si è tenuto un incontro divulgativo ed informativo sulla consapevolezza delle scelte quotidiane alimentari, “SANO COME UN PESCE”. Illustre ospite Dott. Mauro Mario Mariani, Medico Chirurgo, Specialista in Angiologia, Mangiologo, Consulenza Nutrizionista Rai.

Il dottor Mauro Mario Mariani, Medico Chilurgo, Specializzato in Angiologia, Mangiologo, Consulente Nutrizionista Rai, che i più conoscono come Nutrizionista, presente a Linea Bianca, ma anche come “il comunicatore della salute”, sempre in prima linea per promuovere il concetto di “benessere”, ha sottolineato l’importanza del tema de “la sana alimentazione con la consapevolezza nelle scelte quotidiane alimentari e l’importanza del consumo del pesce, meglio se locale, fresco e sostenibile". Siamo abituati a vedere iniziative sul pesce quasi esclusivamente durante i mesi caldi ma, come ci insegnano i nostri pescatori, il pesce come tutte le verdure dell’orto ha le sue stagioni e anche autunno e inverno presentano una ricchezza di offerta che va riscoperta. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Partners in Service titolare del CEA "Ambiente e Mare" R. Marche, l'Associazione Accademia della Cultura e del Turismo Sostenibile, CO.GE.PA. Consorzio di indirizzo, coordinamento e gestione tra imprese della Piccola Pesca artigianale di San Benedetto del Tronto, O.P. Abruzzo Pesca soc. coop; Tuber Communications – Eventi e Comunicazione e Confartigianato imprese Ancona - Pesaro e Urbino.