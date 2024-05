"Se leggi ti lib(e)ri": il programma delle iniziative fino alla conclusione del "Maggio deli libri"

ANCONA – Proseguirà fino alla fine del mese la campagna nazionale “Maggio dei Libri”, a cura del “Centro per il libro e la lettura”, che invita a portare i libri e la lettura in contesti diversi da quelli tradizionali, coinvolgendo enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali.

"Se leggi ti lib(e)ri" è il tema a cui si ispira la quattordicesima edizione attraverso i filoni bibliografici “Lib(e)ri di conoscere”, “Lib(e)ri di sognare”, “Lib(e)ri di creare”. La Biblioteca Comunale Ancona e la Biblioteca dei Ragazzi “A. Novelli” hanno a questo proposito stilato il programma di iniziative rivolte alle scuole e all’utenza. Maggiori informazioni possono essere richieste inviando una mail all’indirizzo: biblioteca.ragazzi@comune.ancona.it oppure telefonando al numero 071 2225022.

Il programma

Giovedì 16 maggio – ore 10.30-11.30 – Terrazzino Biblioteca Comunale “Benincasa”

“Liberi di sognare”. Letture in amicizia per i centri diurni di Ancona “Il Sole”, “Casa Sollievo” e “Il Samaritano”.

Sabato 18 maggio – ore 9.30-12.30 – Biblioteca Comunale “Benincasa”

“Liberi di sognare”. Apertura straordinaria della Biblioteca Ragazzi con maratona di lettura a cura dei lettori di “Libriamoci 2023”.

Martedì 21 maggio – ore 9-11 – Biblioteca Comunale “Benincasa”

“Liberi di conoscere”. Letture sostenibili per il programma “Echo Schools” per le classi prime della scuola primaria “Antognini” “Faiani” di Ancona

Martedì 21 maggio – ore 16.30-17.30 – Gelateria “Gelato Più” (Via XXV Aprile)

“Liberi di creare”. Letture per i bambini e laboratorio di gelateria a cura di Gelato Più di Sandro Salvucci

Lunedì 27 maggio – ore 9-11 – Biblioteca Comunale “Benincasa”

“Liberi di conoscere”. Letture sostenibili per il programma “Echo Schools” per le classi prime della scuola primaria “Antognini” “Faiani” di Ancona

Giovedì 30 maggio – ore 10.30-11.30 – Gelateria “Gelato Più” (Via XXV Aprile)

“Liberi di creare”. Letture in amicizia per i centri diurni di Ancona “Il Sole”, “Casa Sollievo” e “Il Samaritano”.