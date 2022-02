“Il parco che vogliamo”, scuole e Diocesi riqualificano il bosco

Il parco che vogliamo, è questo il nome del progetto che vede coinvolta la Diocesi di Senigallia con l'oratorio della Cesanella, le scuole superiori e la scuola Giacomelli in un processo partecipativo che prevede la riqualificazione di 14 ettari del bosco della Cesanella. Un parco comunale che crescerà grazie alla partecipazione attiva di studenti e cittadini.

Il progetto, partito a dicembre, è stato presentato ieri nell'orario della Cesanella. Educazione civica e ambientale nel più grande parco della città. «È con piacere che l'Amministrazione comunale ha concesso il patrocinio a questa iniziativa volta a creare una sinergia tra pubblico e privato per consentire di coinvolgere i cittadini in un processo virtuoso, volto al recupero e valorizzazione di un polmone verde importante per tutta la città». Queste le parole del vicesindaco Riccardo Pizzi.