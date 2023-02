Riaprono le scuole De Amicis, per l'inaugurazione viabilità stravolta su corso Amendola: obblighi e divieti

ANCONA - Lunedì 20 febbraio alle ore 8:00 si svolgerà la cerimonia di inaugurazione delle rinnovate scuole De Amicis in corso Amendola 47, con la presenza di numerosi studenti, dei loro familiari, personale docente e autorità. Il comando della Polizia Locale, per consentire il regolare svolgimento dell'evento, ha istituito i seguenti provvedimenti limitativi della circolazione che saranno in vigore dalle ore 7:30 alle ore 9:00 del 20 febbraio:

in corso Amendola : divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, nel tratto compreso fra via Filzi e via Battisti.

: divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, nel tratto compreso fra via Filzi e via Battisti. I nterdizione della circolazione veicolare nel tratto compreso fra via Filzi e via Battisti;

veicolare nel tratto compreso fra via Filzi e via Battisti; alla intersezione con via Battisti obbligo di svolta a destra su via Battisti/Viale della Vittoria per i veicoli provenienti da Largo Cappelli.

All’intersezione con via Filzi, obbligo di svolta a sinistra su via Filzi /Viale della Vittoria per i veicoli provenienti dallo Stadio Dorico.

In via Filzi: obbligo di proseguire diritti o sinistra all'intersezione con corso Amendola;

obbligo di proseguire diritti o sinistra all'intersezione con corso Amendola; via Cesare Battisti: obbligo di proseguire dritti o a destra all’intersezione con corso Amendola.

Le scuole De Amicis tornano ad ospitare la comunità scolastica dopo un complesso lavoro di ristrutturazione. L’inaugurazione si svolgerà dinnanzi alla scuola, con un taglio del nastro al quale saranno presenti anche il sindaco Valeria Mancinelli insieme con gli assessori alle Politiche educative Tiziana Borini e ai Lavori Pubblici Paolo Manarini. In occasione di questa inaugurazione gli studenti della scuola media Pascoli - indirizzo musicale suoneranno l’inno d’Italia e l’inno d’Europa. Le nuove aule sono state completamente ristrutturate e sono stati rinnovati anche tutti gli arredi. Nel plesso di Corso Amendola rientreranno le classi della scuola primaria De Amicis che ora stanno frequentando le lezioni nella scuola Ferrucci di via Cadore. Rientreranno inoltre le sezioni che attualmente si trovano nel plesso di via Veneto e le sezioni della scuola d’infanzia Piaget, distaccate dalla sede originaria di via Montegrappa, attualmente ospitate nell’edificio di via Redipuglia.