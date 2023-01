Materiale didattico per la scuola di San Biagio, il dono di Lions e Acli

Il Lions Osimo ed il Circolo Acli San Biagio hanno donato questa mattina alla Scuola di San Biagio i proventi del torneo di Burraco organizzato insieme a novembre. Donata una stampante e del materiale didattico. Grande l' accoglienza da parte del preside dell' Istituto comprensivo Bruno da Osimo Dott. Mario Mattioli, della Coordinatrice della scuola dell' infanzia Galassi Dayana e dalla professoressa Catia Curina, coordinatrice scuola secondaria di primo grado.

Presenti alla cerimonia di consegna il presidente del Lions Club Osimo Sirena Rosciani con il vice presidente Nazzareno Donzelli ed alcuni membri del consiglio direttivo. In rappresentanza del locale circolo ACLI presente invece il presidente dell Sebastiano Serafini. Prima della cerimonia di consegna, il preside e le due insegnanti hanno accompagnato gli ospiti a visitare una loro classe evidenziando l' alta qualità dei servizi a disposizione degli studenti locali.Ecco le parole del presidente Sirena Rosciani presente alla cerimonia : "Il sostegno alle scuole del territorio rientra tra gli impegni costanti dell' associazione Lions Club per favorire e migliorare il percorso di crescita dei ragazzi e per essere pronti ad affrontare la vita nel migliore dei modi. Ringraziamo vivamente il dirigente scolastico, le insegnanti di S.Biagio e il Circolo ACLI per averci permesso di poter essere vicini ai loro bisogni".

E per finire quelle del presidente del Circolo ACLI di San Biagio Sebastiano Serafini: "A nome del Circolo ACLI San Biagio di Osimo, ringrazio tutti i partecipanti al torneo di burraco che si è svolto nei nostri locali il novembre scorso. Un grande ringraziamento va al Lions Club che ci ha proposto questa bellissima iniziativa che ha permesso poi di fare questa donazione importante a diversi istituti comprensivi della frazione e della città di Osimo. Mi auguro fortemente di poter ripetere un'iniziativa simile anche nel nuovo anno".