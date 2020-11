Scuola, presentazione "online" del nuovo polo agli esperti del settore

CORINALDO - Una riunione digitale, con oltre trenta professionisti del mondo della scuola fra docenti e personale amministrativo del territorio per "entrare" dentro il nuovo polo scolastico. È quanto avvenuto martedì pomeriggio, in un nuovo incontro voluto dall'Amministrazione Comunale e dall'Istituto Comprensivo di Corinaldo. Dopo il tema della "riapertura" della scuola affrontato nei mesi scorsi, ieri l'attenzione si è concentrata sul nuovo polo scolastico di Corinaldo in costruzione.

Un confronto durante il quale è stato presentato al corpo docente e al personale amministrativo corinaldese il progetto nella sua totalità e con tutti i dettagli specifici utili fin da subito per progettare le attività didattiche future. «Tra pochi mesi - si legge nella nota - le due nuove strutture saranno completate nella loro parte "fisica" e dovranno essere "riempite di contenuti" in costante dialogo con la scuola primaria. L'obiettivo della preventiva condivisione con coloro che avranno il compito di offrire agli studenti gli strumenti necessari per supportare il percorso scolastico e di vita degli alunni in un nuovo ambiente condiviso, dove non ci saranno più scuole recintate e distanti l'una dall'altra, ma spazi nuovi da condividere per la migliore esperienza formativa possibile».