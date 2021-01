Scuola, la riapertura è ufficiale. Acquaroli: «Garantita didattica in presenza al 50%»

Come recita l'ordinanza firmata da Acquaroli: «Sarà garantita l'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre la restante tramite didattica a distanza»

«Ho appena firmato l'ordinanza che anticipa al 25 gennaio il ritorno in classe delle scuole superiori in presenza al 50%, con la raccomandazione che questa percentuale sia calcolata in base al numero degli alunni delle singole classi e non soltanto dell'intero istituto scolastico». E' questo il testo del post che il governatore Francesco Acquaroli ha da poco pubblicato sul suo profilo Facebook.

L'ordinanza

Come recita l'ordinanza firmata da Acquaroli, dal prossimo 25 gennaio 2021 : «Sarà garantita l'attività didattica in presenza al 50% della popolazione studentesca, mentre la restante tramite didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali».