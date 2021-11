Mancata manutenzione dei punti d’accesso, interdetto il giardino ai bimbi delle Gramsci

Vietato utilizzare il giardino per una mancata manutenzione dei punti d’accesso con conseguente messa in sicurezza. E’ quanto stanno subendo i piccoli della scuola materna Gramsci di Posatora. La denuncia è arrivata attraverso i social da un genitore e ha trovato il consenso da parte della totalità degli utenti.

Secondo i tecnici basterebbero piccoli interventi che, tuttavia, non sono stati ancora svolti nonostante le richieste di famiglie, dirigenti, maestre e personale. Si tratta di una penalizzazione molto grave per dei bambini che, soprattutto in quelle età, hanno bisogno sia dello svago e sia di trovarsi per dei momenti all’area aperta all’esterno dell’edificio. L’ostacolo più grande, al momento, sembra essere quello della burocrazia che però con l’impegno condiviso di tutti potrebbe essere agevolmente superata.