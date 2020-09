Quattro archi di palloncini all'ingresso delle scuole, questo il saluto agli studenti

Quattro archi di palloncini posti agli ingressi delle scuole del paese. Un morbido benvenuto per tutti i bambini e ragazzi dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina che questa mattina hanno fatto ritorno a scuola e, al primo suono della campanella, si sono avviati in maniera ordinata e distanziata, verso le loro aule.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I palloncini hanno accolto gli studenti in questo nuovo anno che già inizia con regole nuove e responsabilità maggiori per ciascuno. La dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Montemarciano-Marina Professoressa Angela Iannotta ha redatto un apposito piano di prevenzione e protezione per il contrasto alla diffusione del Covid-19, con regole per studenti, docenti e personale Ata. Proprio per non intralciare l’organizzazione del Piano di prevenzione, eccezionalmente quest’anno né il sindaco Damiano Bartozzi né gli Assessori andranno a scuola per il saluto di inizio anno scolastico. Ma pur non essendo fisicamente presente l’Amministrazione - in particolare Sindaco ed Assessorato alla Pubblica Istruzione - ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza ai bambini e ragazzi, augurando loro così un buon inizio di anno scolastico! Ricordiamo che il piano di prevenzione e protezione per il contrasto alla diffusione del Covid-19 nella scuola, predisposto dalla Dirigente scolastica, con tutte le informazioni a disposizione delle Famiglie per orari, ingressi, uscite, pre-scuola, trasporto scolastico e refettorio, è disponibile al sito dell’Istituto Comprensivo: https://www.icsmontemarciano.gov.it/