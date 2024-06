Scuola Giulio Cesare, completata la demolizione. Al via la costruzione della nuova cittadella scolastica

FALCONARA - E’ stata completata la demolizione del plesso scolastico della scuola Giulio Cesare di via della Repubblica, cominciata lunedì 20 maggio. La fase successiva prevede la realizzazione di una palizzata lungo la strada con gabbie di ferro e cemento armato, per mettere in sicurezza l’area di cantiere e abbattere anche la porzione di edificio sottostante il livello della carreggiata. La demolizione permetterà di ricostruire una nuova cittadella scolastica, che ingloberà anche l’edificio della scuola elementare Leopardi e accoglierà i bambini della materna Peter Pan, gli alunni della stessa Leopardi e gli studenti della Giulio Cesare.

«L’impiego di mezzi all’avanguardia – dice l’assessore alla Viabilità e al Decoro Romolo Cipolletti – ha fatto sì che il lavoro fosse eseguito in tempi di record, senza interruzioni o intoppi e senza avere mai interrotto la circolazione stradale, che è stata modificata proprio con l’avvio del cantiere in modo da evitare qualsiasi interferenza».