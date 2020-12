La scuola di danza che fa conoscere il mondo: ecco “Arcopoli Power Dance”

Un po' scuola di danza, un po' scuola di vita. Le bambine del corpo di ballo “Arcopoli Power Dance”, che si esercitano al parco Pacifico Ricci, non imparano solo i passi tradizionali, ma anche quelli delle varie culture che disegnano il quartiere multietnico. «Siamo già attivi con i corsi, ma per il nuovo anno l’idea è proprio questa. Visto che le bambine hanno tutte origini diverse vorremmo far portare a ognuna il ballo tradizionale della propria terra originaria, in modo che tutte possano impararlo» ha spiegato Silvio Boldrini, presidente dell’associazione Arcopolis. Alle porte ci sono anche altre iniziative. Sabato prossimo, sempre al Pacifico Ricci, ci sarà un allenamento di boxe grazie alla collaborazione di una scuola di pugilato e presto, accanto al campo da calcio, nascerà un campo da tennis: «Arriverà con un autofinanziamento, pagheremo noi le righe e l’installazione della rete» continua Boldrini.

Le attività rientrano nel progetto di riqualificazione del Pacifico Ricci da parte dei residenti del quartiere. Tutte le attività saranno gratuite e garantite nel rispetto delle norme anti-Covid. Necessaria l’iscrizione ai contatti che si trovano sulla pagina Facebook dell’associazione Arcopolis.