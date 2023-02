Marciapiedi ko e pericoli all'ingresso e uscita da scuola: «Rischio investimenti»: il sopralluogo della candidata sindaco

FALCONARA - «Passeggiando per Falconara, molti cittadini mi segnalano disservizi e criticità, in particolare ultimamente ho potuto accertare con diretto e personale controllo, la pericolosa attività che si verifica ogni giorno a Castelferretti, in via Aleardi all'entrata e uscita delle scuole elementari "Da Vinci"». Commento e sopralluogo di Anna Grasso, candidata sindaco per la civica "Falconara Libertas". «È semplicemente scandaloso, a distanza di diversi mesi, che una criticità riscontrata sin da subito, non venisse mai attenzionata e risolta- spiega la Grasso- in pratica, si tratterebbe di mettere in sicurezza il tratto di strada in cui avviene l'entrata/uscita dei bambini da scuola. In una strada a doppio senso, in quei 10 minuti diventa un caos indescrivibile, auto in doppia fila o su marciapiedi, scuolabus, il cui spazio riservato è perennemente occupato, in tutto questo i veicoli transitano facendo lo slalom tra i genitori dei bambini e le auto in sosta con il rischio che venga investito qualcuno. Ora, a nostro avviso, basterebbe vietare l'accesso per 15 minuti, di via Aleardi arrivando all'interazione di via Tommasi, e nel lato opposto da via Santa Maria ad eccezione dei residenti e disabili ovviamente (vedi foto). Falconara Libertas, ha tra i suoi obiettivi, di riportare nelle scuole l'educazione stradale, e quale miglior esempio sarebbe quello di ripristinare la sicurezza stradale in via Aleardi? Altro esempio di insicurezza stradale la vivono i cittadini ed il traffico veicolare, ormai da molti mesi, per l'impianto semaforico 'lampeggiante", posizionato in centro a Castelferretti in via Bissolati/piazza della libertà. Oltre ad essere non sicuro per pedoni e veicoli, trasmette un messaggio di abbandono, la domanda che rivolgiamo è : quanto costa metterlo in funzione? Per non parlare degli alberi che "sbordano" sulla sede stradale presenti in via Giordano Bruno (vedi foto). Basterebbe segnalare almeno la loro presenza con pannelli caterifrangenti».

«Noi di Falconara Libertas, crediamo che la Politica, con la "P" maiuscola, debba essere al servizio del Cittadino e non al contrario ecco perché da oggi, apriremo uno sportello, informativo , a cui tutti i Falconaresi potranno scrivere e segnalare: criticità, osservazioni, chiedere un confronto o organizzare eventi conoscitivi sul nostro programma. Email : Falconaralibertas23@libero.it».