Ha insegnato a leggere e scrivere a due generazioni. La maestra Ivana va in pensione

ANCONA - La maestra Ivana va in pensione. Per 32 anni ha prestato servizio alla scuola primaria “Levi” di Montesicuro. Una carriera lunga quella della maestra Ivana che ha sempre voluto fare l’insegnante, il sogno di bambina che si è trasformato in realtà. Dopo 12 anni di supplenze nei paesi dell’hinterland anconetano, dal 1992 è stata docente di ruolo a Montesicuro. Una scuola che è diventata la sua seconda casa dove ha saputo infondere negli alunni amore e rispetto, trasmettendo valori fondamentali insieme alla sua grande competenza didattica. Un Istituto che non ha mai voluto lasciare nonostante ne avesse avuto ripetutamente la possibilità.

Ivana è stata un punto di riferimento per le centinaia di bambine e bambini che hanno avuto la fortuna di poter apprendere dai suoi insegnamenti. Sui banchi della maestra Ivana Bondi si sono succedute due generazioni di allievi. Un affetto immutato nel tempo come testimoniano tanti suoi alunni, tante bambine e bambini diventati nel frattempo mamme e papà che incontrava spesso con i figli al seguito. La maestra dai modi gentili e dal sorriso dolce, autorevole ma mai autoritaria, ligia al lavoro che ha sempre amato. Ha sempre svolto il suo lavoro con grande passione, ha incoraggiato i suoi alunni infondendo in loro fiducia nelle proprie capacità. Ha insegnato ai bambini che apprendere è una ricchezza, è emozione, è un viaggio che li accompagnerà per tutta la vita.