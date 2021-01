Tamponi gratuiti, si parte a Fabriano e dintorni: tutte le informazioni per prenotare

Parte anche a Fabriano l’ampia operazione di screening di massa per contrastare la diffusione del Covid19, organizzata dalla Regione Marche con la collaborazione dell’Area Vasta n.2 , della Protezione Civile - sezione di Fabriano e dei Comuni di Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d'Esi, Genga, Serra San Quirico e Mergo .Nei giorni 11, 12 e 13 gennaio 2021 a Fabriano presso il PalaGuerrieri - Viale Beniamino Gigli n.13 - sarà possibile fare il tampone rinofaringeo rapido, su base volontaria, gratuitamente, per mano del personale sanitario, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Il tampone non è obbligatorio, ma consigliato per contrastare il diffondersi dell’epidemia. Possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio nei seguenti Comuni: Fabriano, Sassoferrato, Cerreto d'Esi, Genga, Serra San Quirico, Mergo.I minorenni dovranno essere accompagnati.

Chi non può fare il tampone

Persone che hanno sintomi che indichino un’infezione da Covid-19

Persone attualmente in malattia per qualsiasi altro motivo

Persone in stato di isolamento per test positivo negli ultimi tre mesi

Persone attualmente in quarantena o in isolamento fiduciario

Persone che hanno già prenotato l’esecuzione di un tampone molecolare

Persone che eseguono regolarmente il test per motivi professionali

Minori sotto i 6 anni

Persone ricoverate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie comprese le case di riposo pubbliche e private.

Come prenotare

Per accedere al servizio sanitario di screening è fortemente consigliato prenotarsi per evitare inutili attese o assembramenti. Sarà possibile prenotarsi a partire dal 7 gennaio attraverso la piattaforma informatica il cui collegamento sarà disponibile dal 7 gennaio in tutti i siti istituzionali dei Comuni coinvolti.

Chi non ha accesso a internet, può scegliere la prenotazione telefonica chiamando il numero 0732 709112 dal 7 gennaio al 13 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Con ogni prenotazione si può prenotare il test solo per una persona, il cittadino può effettuare anche più prenotazioni per esempio per il figlio, genitori ecc. anche usando la stessa mail e telefono.

Risultato

Per effettuare il tampone serviranno pochi minuti, il risultato del test verrà comunicato dopo circa 20 minuti.

Documenti da portare il giorno del test

Ogni persona il giorno del test dovrà portare con sé il tesserino del codice fiscale ( tessera sanitaria) e un documento d'identità. E' consigliabile arrivare all'appuntamento con il modulo di richiesta del test dell'Asur già compilato. Il modulo è disponibile nel sito istituzionale www.comune.fabriano.gov.it

Ricordiamo che è obbligatorio indossare la mascherina.

Informazoni

Per informazioni o assistenza tecnica può essere utilizzato il numero 0732 709112 dal 7 gennaio al 13 gennaio dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00.