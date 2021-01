Screening al Palabadiali, 1.324 le persone sottoposte a test: tra loro anche il sindaco

Sono state 1.324, tra cui il sindaco Stefania Signorini, le persone che si sono presentate nella mattinata per la prima giornata di screening gratuito Covid-19, organizzato al Palasport Badiali per i residenti di Falconara, Camerata Picena, Chiaravalle, Montemarciano e Monte San Vito. Delle persone testate questa mattina, due sono risultate positive. In chiusura di giornata sono attesi studenti, insegnanti e dipendenti Ata dei territori coinvolti, che possono sottoporsi al tampone nella fascia oraria aggiuntiva, dalle 18.30 alle 19.30, dedicata al mondo della scuola.

Lo screening è partito oggi, mercoledì 20 gennaio e l'organizzazione ha funzionato alla perfezione. «Ringrazio la Regione Marche, l'Asur, la protezione civile, la polizia locale e tutte le persone che si sono prenotate - è il commento del sindaco Signorini, che questa mattina all'apertura dello screening era al palazzetto di via Stadio - che hanno fatto in modo che tutto funzionasse nel migliore dei modi. Una novità importante è la possibilità di sottoporsi a tampone, senza prenotazione, per tutti coloro che fanno parte dell'ambito scolastico, per far sì che ci sia la massima sicurezza per le nostre scuole e per la nostra comunità».

Per tutta la giornata gli agenti di polizia locale e i volontari di protezione civile sono stati presenti per fornire le indicazioni necessarie e presidieranno l'area attorno al PalaBadiali fino alla serata di venerdì 22 gennaio, quando si chiuderà la campagna 'Marche Sicure' per il territorio di Falconara e per i Comuni limitrofi. Ci sono ancora posti disponibili e ci si potrà iscrivere fino all'ultimo giorno: il call center sarà attivo fino alle 13, mentre le prenotazioni online potranno essere effettuate fino all'ultima fascia oraria disponibile. La prenotazione online può essere effettuata attraverso il link

https://eu-west-1.protection.s ophos.com?d=timify.com&u=aHR0c HM6Ly9ib29rLnRpbWlmeS5jb20vP2F jY291bnRJZD01ZmZlOWNhYTIwNzE0Y zEwODdmMTczODcmaGlkZUNsb3NlQnV 0dG9uPXRydWU=&i=NjAwMTc3MzMyOD JjM2U0OGY4Y2UzOWIx&t=eVRRY2hDY jBWaW5NdWkxdFBYcGd0VkFXTE5pRUJ PNkhkWFZkd2ZrcHl0cz0=&h=fb1e92 b668ac4992b7da5677531d2646, per quella telefonica sono disponibili i numeri 0719177208, 0719177452 e 071912456 dalle 9 alle 17 (dalle 9 alle 13, come già visto, nella giornata di venerdì).