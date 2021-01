Screening di massa, da martedì campagna a Civitanova Marche

Da domani parte la campagna 'Marche sicure' anche nei Comuni di Civitanova Marche, Morrovalle, Montecorsaro e Monte San Giusto. Lo screening di massa, effettuato con tampone rapido antigenico, si svolgerà al Palarisorgimento di Civitanova Marche dalle 8 alle 20.

Possono farlo tutti i residenti e i non residenti che soggiornano per motivi di lavoro o di studio. Per accedere al servizio sarà necessario esibire la tessera sanitaria e il modulo di richiesta scaricabili sui siti istituzionali dei Comuni coinvolti e di Asur Marche.