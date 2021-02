Screening, al via i tamponi sulla popolazione scolastica

L’amministrazione comunale di Filottrano continua a seguire con la massima attenzione la diffusione del Covid tra i propri abitanti, in particolare nella popolazione scolastica. Dopo aver effettuato ialle scuole medie, lunedì 1 e martedì 2 marzo sarà la volta degli alunni, docenti, personale Ata e autisti dei pulmini della scuola primaria. «Un intervento il cui costo - si legge nella nota - è completamente ae che servirà a garantire ulteriore sicurezza alle famiglie permettendo di scovare i possibili asintomatici. Sulla base di un apposito cronoprogramma (consultabile sul sito del comune e sul canale Telegram), stilato in collaborazione con il dirigente scolastico prof. Ivano Dottori, i cittadini interessati potranno recarsi alla palestra della scuola media “Beltrami” per sottoporsi al test. Si tratta di un’operazione che richiede pochi minuti, ma che potrebbe rivelarsi fondamentale per contenere il virus e attuare tutte le misure del caso».

«Abbiamo ritenuto necessario intervenire sul mondo della scuola per evitare chiusure generalizzate che andrebbero a limitare il diritto allo studio dei nostri bambini – sottolinea il sindaco Lauretta Giulioni - soprattutto in tenera età l’interazione di persona con i propri compagni e insegnanti, mantenendo sempre le giuste distanze e tutti gli accorgimenti previsti, può garantire un pieno e completo sviluppo della persona. Con l’operazione di screening possiamo verificare se e quanto si annida il virus nella scuola. Se lo fermiamo subito possiamo continuare a tenere aperto un servizio importantissimo come l’istruzione. Invito quindi le famiglie e il personale interessato a partecipare». Sarà sottoposto al test del tampone anche il personale del comune di Filottrano ad ulteriore garanzia dei cittadini che, nonostante la pandemia in corso, hanno sempre trovato aperti e funzionanti tutti i servizi offerti dalla struttura di piazza Cavour.