Amore e rispetto per la natura, gli Scout Filottrano 1 al lavoro sui i sentieri del Conero

Il Clan “Fenix Soleado” del Gruppo Scout AGESCI Filottrano 1 tra le varie attività svolte durante l’anno, ha focalizzato l’attenzione sull’importanza del comportamento nei confronti della natura. Per questo i ragazzi si sono dedicati al servizio di pulizia di alcuni sentieri del Monte Conero, parte del sentiero 301, 301 a, 301 b, 306 c, 307, 308, area di sosta Pian grande e Pian di Raggetti. durante la Route estiva.

«In passato ci è capitato di fare servizi simili, anche nelle aree verdi vicine a Filottrano – dice Matteo Beccacece, uno dei Capi Clan - e in futuro abbiamo in previsione altre iniziative per portare avanti il messaggio lasciato dal nostro fondatore Baden Powell: “Prova a lasciare questo mondo un po' meglio di come l'hai trovato”. I ragazzi dai 18 ai 21 anni che compongono il Clan presenti a questo servizio erano: Alessio Fermani, Sara Marincioni, Michael Settembrini, Nicole Paolorossi, Giulia Pettinari, Riccardo Flamini, Elena Donati, Elena Tamantini, Francesco Mariani, Alessia Giuseppetti, Aurora Accattoli, Giorgia Mulinari, Alice Santarelli, Enea Belardinelli, Sebastiano Pietanesi con i Capi Clan Matteo Beccace, Lorenzo Carancini, Marco Santoni e Nicola Feliciani.

Al Clan “Fenix Soleado” è arrivato il ringraziamento ufficiale del Presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti. «Quando ci hanno presentato la richiesta per poter svolgere questo servizio abbiamo ovviamente concesso l’autorizzazione con molto piacere – ha detto il Presidente – sia perché hanno reso un servizio prezioso al Parco e alla comunità, sia perché diffondere i valori della tutela e della conservazione è alla base del nostro agire e soprattutto i giovani devono diffondere questa cultura e sentire la responsabilità».