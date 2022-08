Divieti di balneazione, Quacquarini contro Simonella: «Spiegazione utile, ma la Mancinelli non le ha detto tutto»

ANCONA - Funzionamento degli scolmatori e divieto di balneazione. Alle spiegazioni dell'assessore comunale Ida Simonella replica via Facebook il consigliere comunale Gianluca Quacquarini. Inquinamento? «C'è ed è verrificato» fa sapere Quacquarini, citando un'ordinanza del sindaco Valeria Mancinelli.

«Questa mattina l'Assessore con tutte le deleghe nonché candidata alle primarie del centrosinistra per la scelta del candidato Sindaco nel 2023, Ida Simonella, in un post spiega il perché dei continui divieti di balneazione, che avvengono ad ogni minima pioggia, da Palombina al Passetto. Una bella spiegazione di cui la ringrazio perché porta argomenti ed entra nel merito spiegando i vari passaggi e le varie direttive in campo dal 2016 e la burocrazia che c'è dietro per poter risolvere il problema una volta per tutte. Ripeto: davvero una bella spiegazione soprattutto per chi non conosce bene la materia e magari si lamenta solo di tutti i divieti. Grazie ancora perché almeno ha fatto chiarezza. Un peccato solo non aver detto proprio tutto tutto- attacca Quacquarini- Infatti nel finale del post ci fa sapere che, nonostante i divieti di balneazione, non c'è da preoccuparsi perché NON c'è nessun inquinamento (testuale: "L'inquinamento non si è mai verificato"). Peccato che il sindaco, quello vero, non l'abbia informata che in realtà a fine giugno è stata costretta ad emettere un'ordinanza per inquinamento valida per tutta la stagione estiva e per chissà quanto. Perché appunto l'inquinamento c'è ed è verificato- conclude il consigliere di opposizione- grazie ancora assessore ma gradiremmo che la "storia" venga raccontata tutta e non solo quella che conviene».