ANCONA - Sciopero nazionale per 24 ore del trasporto pubblico venerdì 29 settembre. Servizi garantti nella fascia oraria 5,30-8,30 e 17-20. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di Base. Servizi garantiti per portatori di handicap, il trasporto da e per le scuole elementari e materne.