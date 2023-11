Sciopero trasporto pubblico, gli scuolabus circoleranno regolarmente

Il Comune di Ancona informa che venerdì 17 novembre, in occasione dello sciopero del trasporto pubblico, gli scuolabus comunali presteranno regolare servizio per le scuole che saranno aperte. "Pur nel rispetto di questa giornata, l'Amministrazione comunale - spiega l'assessore alle Politiche educative Antonella Andreoli - ha ritenuto importante garantire questo servizio scolastico, nell'interesse delle famiglie e dei ragazzi per il loro diritto allo studio".