Autobus, mobilitazione per venerdì prossimo: lo sciopero sarà di quattro ore

Mobilitazione per quel che riguarda il settore del trasporto pubblico. In virtù dello sciopero nazionale proclamato dall’UGL Autoferro per venerdì 3 dicembre dalle 10.00 alle 14.00 anche nelle Marche alcune delle tradizionali corse potrebbero non essere regolari. Saranno regolarmente effettuati i servizi essenziali legati a portatori di handicap, scuole materne ed elementari.

Le motivazioni dello sciopero risiedono “nelle discriminazioni che si stanno verificando nei luoghi di lavoro all’indomani dell’obbligatorietà del Green pass al fine di tutelare – si legge nella nota – i diritti dei lavoratori”.