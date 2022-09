«Aggressioni al personale», si ferma il trasporto pubblico: sarà sciopero generale

Sciopero generale dei trasporti nelle Marche. L'agitazione di 8 ore proclamata da Autoferrotranvieri Filt CGIL, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal ed Ugl-Autoferro, avà luogo venerdì 16 settembre dalle 9,30 alle 17,30. Garantiti i servizi per i portatori di handicap e per le scuole materne ed elementari.

Tra le motivazioni indicate figurano le "violente e reiterate aggressioni al personale front/line che si sono registrate su tutto il territorio nazionale" e il fatto che, dicono i sindacati in una nota congiunta, "non si è apprezzato nessun intervento a tutela del personale da parte dei datori di lavoro né dal legislatore".