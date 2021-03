Sciopero Tpl, sindacati organizzano il raduno in prefettura

Venerdì 26 marzo i lavoratori marchigiani del trasporto pubblico locale aderiranno alla mobilitazione nazionale. I rappresentanti regionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Faisa-Cisal e Ugl-Fna si ritroveranno domani in piazza del Papa ad Ancona davanti alla sede della Prefettura.

«Abbiamo chiesto un incontro al prefetto di Ancona, la città capoluogo di regione - si legge in una nota dei sindacati - affinchè possa portare le istanze del sindacato del settore sui tavoli del Governo, dando maggiore forza e risonanza alle richieste dei lavoratori». Le sigle nel comunicato fanno notare che sono oltre tre anni che i lavoratori del trasporto pubblico su gomma aspettano il rinnovo del contratto. «Un rinnovo - prosegue la nota - oggi più che mai necessario se non altro per recuperare la perdita di potere di acquisto dei salari degli autoferrotramvieri, ma non solo. La categoria negli anni ha visto erodere costantemente i propri diritti e i propri salari nonostante le associazioni datoriali continuino a prendere ingenti contributi dallo Stato. È opportuno sottolineare infatti che tale atteggiamento risulta incoerente rispetto allo stanziamento, nell’ambito del Decreto Sostegni, di ulteriori importanti risorse, pari a 800 milioni di euro, che si aggiungono a quelle già ricevute, destinate al settore per compensare la riduzione dei ricavi da traffico, causati dagli effetti della pandemia. Il risultato è che le aziende fanno cassa mentre alle lavoratrici e ai lavoratori del settore vogliono riconoscere soltanto pochi spiccioli».

