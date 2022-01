Sciopero Sanità, il Comune: «Garantiti servizi minimi essenziali»

In occasione dello sciopero generale proclamato dall'associazione sindacale USB PI SANITA' per venerdì 28 gennaio il Comune comunica che, in caso di adesione dei lavoratori dei servizi socio assistenziali e pronta accoglienza minori, saranno comunque garantiti dall'Amministrazione i servizi minimi essenziali, come previsto dalla legge (L. 146/’90 e dall’articolo 1 del contratto collettivo).