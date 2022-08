Manifestazione in programma all'ospedale, l'azienda incontra i sindacati

ANCONA - La Direzione Aziendale degli Ospedali Riuniti di Ancona ha incontrato oggi la RSU e i Segretari Regionali delle organizzazioni sindacali in vista della manifestazione (anche assemblea del personale) che si terrà domani nei pressi del vecchio ingresso dell’Ospedale Regionale. «L’incontro si è svolto in un clima costruttivo e di assoluta collaborazione tra le parti che hanno chiarito i punti oggetto di trattazione aziendale- spiega l'azienda in una nota- per quelli invece comuni alle altre Aziende Regionali (piano stabilizzazione precari, questione ferie estive e fondi contrattuali) ci si vedrà in data 7 settembre in Sede Regionale avendo quest’ultima immediatamente colto la sollecitazione di parte sindacale nella trattazione delle questioni sollevate con apposita nota di ieri, 22 agosto 2022».

La manifestazione avrà comunque luogo anche per condividere e sensibilizzare i lavoratori delle tematiche affrontate e delle soluzioni proposte o discusse dalla Direzione. Il Direttore Generale ha dichiarato che «il dialogo ed il confronto sono sempre la necessaria base per un sano e corretto svolgimento del sistema di relazioni sindacali a tutela e garanzia delle prerogative dei lavoratori e dei cittadini che affluiscono alla struttura sanitaria». Il Direttore Amministrativo ha a sua volta dichiarato che «l’apparato sindacale degli Ospedali Riuniti si dimostra sempre pronto al confronto costruttivo ed è in grado, pur difendendo le prerogative dei lavoratori, di trovare, comprendere e condividere i percorsi giuridici di applicazione delle norme

contrattuali nel rispetto di un sistema di relazioni sindacali tra i più complessi della Regione Marche».