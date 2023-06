Carenza parcheggi | Daniele Silvetti convoca il sindacato: sciopero al Molo Sud sospeso

ANCONA- Lo sciopero dei lavoratori dei cantieri navali al Molo Sud indetto dalla Fiom Cgil e previsto per domani, venerdì 16 giugno, è temporaneamente sospeso. Il sindaco Daniele Silvetti ha accolto la richiesta del sindacato e domani mattina incontrerà la segretaria regionale Sara Galassi per trovare una soluzione alle criticità sollevate dai lavoratori. La manifestazione era stata indetta per protestare contro la carenza di parcheggi e altre criticità presenti da anni nella zona industriale, come l’assenza di marciapiedi, la scarsa illuminazione pubblica in alcune zone e l’asfalto spesso martoriato. A pesare ancora di più su queste problematiche, la raffica di multe che da settimane stanno colpendo i lavoratori, i quali, non trovando posto, lasciano le auto in parcheggi di fortuna lungo via Mattei. Ma la Rsu del Crn avverte: «se le risposte non saranno esaustive, lo sciopero sarà riprogrammato».