Sciopero generale del 20 maggio: Conerobus si ferma, possibili disagi in tutta la giornata

ANCONA- Anche Conerobus aderirà allo sciopero generale indetto per venerdì 20 maggio da parte dell’organizzazione sindacale degli Autoferrotranvieri. Nel settore del personale viaggiante del trasporto pubblico i disagi potrebbero avvenire in due fasce orarie: dalle 8.30 alle 17.00 e dalle 20 fino al termine del servizio. Non sono infatti garantite le corse previste come hanno fatto sapere attraverso una nota i vertici dell’azienda.

Le modalità di attuazione dello sciopero prevedono che le partenze dai capolinea, verranno effettuate sino alle 8.29. Quelle con partenza antecedente a tale orario giungeranno al capolinea e l’operatore rientrerà vuoto nel deposito di appartenenza. Nella prima fasci di sciopero potrebbero non essere effettuate le stesse partenze dai vari capolinea così come nella seconda fascia. Dalle 17.00 alle 19.59 previsto il servizio regolare.

Esclusi dallo sciopero i servizi essenziali come il trasporto disabili e il servizio scuolabus.